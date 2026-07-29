Metlen: Το γάλλιο μπορεί να φέρει EBITDA άνω των €150 εκατ.

Σε game changer για τη δραστηριότητα της Metlen στο γάλλιο εξελίσσεται η μακροπρόθεσμη συμφωνία που υπέγραψε ο όμιλος με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας, καθώς οι χρηματιστηριακές βλέπουν πλέον σημαντικά υψηλότερες δυνατότητες κερδοφορίας και αποτίμησης από τις αρχικές προβλέψεις.

Η συμφωνία αφορά την προμήθεια περίπου του 25% της ετήσιας παραγωγής γαλλίου από την υπό σχεδιασμό μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα και, σύμφωνα με την Axia / Alpha Bank, μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας σειράς εμπορικών συμφωνιών που θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό story της Metlen.

Η Axia / Alpha Bank εκτιμά ότι, εφόσον η παραγωγή διατίθεται σε τιμές που προσεγγίζουν τα 3.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο, υπάρχουν σημαντικοί ανοδικοί κίνδυνοι για τις προηγούμενες εκτιμήσεις της Metlen.

Στο Capital Markets Day του περασμένου έτους, ο όμιλος είχε θέσει ως στόχο έσοδα 50 εκατ. ευρώ και EBITDA 40 εκατ. ευρώ από τη δραστηριότητα του γαλλίου, με παραδοχή τιμής 1.000 δολαρίων ανά μετρικό τόνο.

Με τις σημερινές τιμές, ωστόσο, η εικόνα αλλάζει δραστικά. Ενδεικτικά, η Axia / Alpha Bank υπολογίζει ότι το EBITDA της δραστηριότητας θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ η δυνητική αποτίμησή της δραστηριότητας να υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι τρέχουσες συνθήκες στην αγορά και υπάρξουν αντίστοιχες συμφωνίες για την παραγωγή.

Κατά τους αναλυτές, μάλιστα, η αξία της νέας δραστηριότητας δεν περιορίζεται μόνο στις υψηλότερες τιμές του γαλλίου. Η σύναψη συμφωνιών προμήθειας, αλλά και ενδεχόμενες μελλοντικές συμφωνίες σε ειδικά μέταλλα και μέταλλα σπανίων γαιών, θα μπορούσαν να προσδώσουν στη Metlen υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, στην περιοχή του 15x-20x.

Σημαντικό περιθώριο ανόδου βλέπει και η Optima, η οποία εκτιμά ότι η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αντίστοιχες συμφωνίες και για το υπόλοιπο της παραγωγής. Η Metlen στοχεύει σε ετήσια παραγωγή περίπου 50 τόνων από το 2028 και μετά, ενώ οι τιμές του γαλλίου έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχική ανακοίνωση της επενδυτικής απόφασης για το project, προσεγγίζοντας πλέον τα 3.000 δολάρια ανά κιλό.

Η Optima έχει ενσωματώσει στο μοντέλο της EBITDA περίπου 40 εκατ. ευρώ από το γάλλιο από το 2028 και μετά. Με βάση, όμως, τις σημερινές τιμές, εκτιμά ότι η ετήσια συνεισφορά θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας σημαντικό ανοδικό περιθώριο για την αποτίμηση της Metlen. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερό, καθώς οι απαιτούμενες πρώτες ύλες βωξίτη προέρχονται από τα ιδιόκτητα ορυχεία του ομίλου.