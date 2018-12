Τραμπ: Η Fed αυξάνει τα επιτόκια ενώ ο πληθωρισμός είναι ανύπαρκτος

Νέα επίθεση στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της διήμερης συνεδρίασης της Fed που ξεκινάει την Τρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε κατά μιας νέας αύξησης επιτοκίου, υποστηρίζοντας ότι το δολάριο είναι ισχυρό και ο πληθωρισμός σχεδόν ανύπαρκτος.

«Είναι απίστευτο ότι με ένα πολύ ισχυρό δολάριο και με σχεδόν ανύπαρκτο πληθωρισμό, τον υπόλοιπο κόσμο να κλονίζεται παντού γύρω μας, το Παρίσι να φλέγεται και την Κίνα να βρίσκεται σε μεγάλη κάμψη, η Fed εξετάζει μια ακόμα αύξηση επιτοκίου».

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!