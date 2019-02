Κίνα: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα συνεχιστούν στην Ουάσιγκτον

Οι εμπορικές συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχιστούν στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τις πληροφορίες που μεταδίδουν κινεζικά μέσα ενημέρωσης και το Reuters.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως οι δύο πλευρές θα καταφέρουν να φτάσουν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

Ο Σι είπε, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Robert Lighthizer και τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα και ότι η Κίνα είναι πρόθυμη για λύση στις οικονομικές και εμπορικές διαμάχες με τις ΗΠΑ μέσω συνεργασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Μέσω Twitter ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών την Παρασκευή ότι μαζί με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών Robert Lighthizer, είχε «παραγωγικές συναντήσεις» με τον αντιπρόεδρο της Κίνας Λιου Χι.

Productive meetings with China’s Vice Premier Liu He and @USTradeRep Amb. Lighthizer. pic.twitter.com/KxOZffFXAa