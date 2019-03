Δεκάδες χώρες «προσγειώνουν» τα Boeing 737 Max

Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μαλαισία, η Αυστρία και το Βέλγιο προστίθενται στη λίστα των χωρών που αναστέλλουν τις πτήσεις με Boeing 737 Max, μετά την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως μεταδίδει το MarketWatch.

Η απαγόρευση έρχεται μετά τη συντριβή των Ethiopian Airlines, που οδήγησε στον θάνατο 157 ανθρώπους, κοντά στην Αντίς Αμπέμπα.

Η πλειονότητα των παραπάνω χωρών ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν τον εναέριο χώρο τους για τα μοντέλα 737 Max της Boeing.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Boeing έχει παραδώσει περισσότερα από 370 αεροσκάφη Max σε 47 πελάτες της.

