Υπέρ μακράς καθυστέρησης του Brexit ο Ντόναλντ Τουσκ

Στο ενδεχόμενο μίας μακράς παράτασης του Άρθρου 50 που θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ξανασκεφθεί τη στρατηγική του στο Brexit, αναφέρεται ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με μήνυμά του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τουσκ σημειώνει ότι «κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων του θα προτείνει στα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να είναι ανοιχτά σε μία μακρά παράταση, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο κρίνει ότι αυτή είναι απαραίτητη για να εξετάσει ξανά τη στρατηγική του όσον αφορά το Brexit και να ανοικοδομήσει συναίνεση σχετικά με αυτό».

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.