«Ετοιμη» για το Brexit δηλώνει η Citi

Η Citi ανακοίνωσε ότι προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της από νομικά πρόσωπα που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/ΕΟΧ (European Economic Area/EΕΑ).

«Πολύ πριν ψηφιστεί το Brexit το 2016, όλα τα γραφεία μας είχαν στις προτεραιότητές τους τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των πελατών μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ανεξαρτήτως από το πολιτικό αποτέλεσμα» δήλωσε ο David Livingstone, CEO της Citi για την περιοχή Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής.

Για τους πελάτες και συνεργάτες που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ και δεν είναι εφικτό μετά το Brexit να συνεχίσουν τη σχέση μέσω των γραφείων της Citi στο Ηνωμένο Βασίλειο, τώρα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Citi είναι διαθέσιμα και μέσω της Citibank Europe plc αλλά και μέσω της Citigroup Global Markets Europe AG.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η νέα εταιρεία επενδύσεων της Citi στη Φρανκφούρτη, έχει ξεκινήσει να δραστηριοποιείται ενεργά στις σημαντικότερες συναλλαγές εντός ΕΟΧ, έχει ξεκινήσει δραστηριότητες έκδοσης που αφορούν στην πρωτογενή κεφαλαιαγορά καθώς επίσης δέχεται και εκτελεί εντολές για πελάτες της τράπεζας από όλο το προϊοντικό εύρος Markets & Securities Services. Ακόμα, έχει ξεκινήσει την εκκαθάριση συναλλαγών μέσω Eurex Clearing.

Η Citibank Europe plc, η τράπεζα της Citi με έδρα την Ιρλανδία, είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης των υποκαταστημάτων της Citi σε 22 χώρες στον ΕΟΧ το 2016. Εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί με την παρούσα μορφή, συνδυάζοντας ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων loan underwriting, syndication and trading, foreign exchange, credit and interest rate derivatives, transaction banking and cash management, καθώς και agency and trustee services.

Οι νέες δυνατότητες του ΕΟΧ συμπληρώνουν την πλήρη και μακροχρόνια προσφορά της Citi στην Ευρώπη. Η Citi έχει γραφεία σε 20 από τις 27 μετά-Brexit χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες έχει παρουσία για περισσότερα από 100 χρόνια.

Ήδη πριν από την ψήφιση του Brexit, πάνω από το 60% του ανθρώπινου δυναμικού της Citi στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Λονδίνο παραμένει ένα σημαντικό παγκόσμιο κέντρο και συνεχίζει να φιλοξενεί τα κεντρικά γραφεία της Citi στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.