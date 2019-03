Πρόστιμο 1,5 δισ. στη Google από τις Βρυξέλλες

Πρόστιμο 1,49 δισ. ευρώ επέβαλαν οι Βρυξέλλες στη μητρική εταιρεία της Google, την Alphabet, καθώς κατηγορείται για «αντιανταγωνιστική» συμπεριφορά στην αγορά διαφημίσεων στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το ποσοστό της Google στην αγορά των online διαφημίσεων φτάνει το 72% στην ΕΕ και, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμποδίζει τις ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν άλλους ενδιάμεσους διαφημίσεων αντί της Google. Κατά την Κομισιόν, η Google επιβάλει ρήτρες αποκλειστικότητας στις ιστοσελίδες και εμποδίζει την είσοδο των ανταγωνιστών της στην αγορά.

Η υπόθεση επικεντρώθηκε στη διαφημιστική επιχείρηση AdSense της Google, η οποία παρέχει διαφημίσεις μόνο σε κείμενο, σε ιστότοπους τρίτων, με βάση αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Eπίτροπος Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, σημείωσε: «Η Google έχει εδραιώσει την κυριαρχία της στις online διαφημίσεις αναζήτησης, ενώ προστατεύεται από την ανταγωνιστική πίεση, επιβάλλοντας περιορισμούς που μειώνουν τον ανταγωνισμό σε ιστότοπους τρίτων. Το παράπτωμα διήρκεσε πάνω από 10 χρόνια και αρνήθηκε σε άλλες εταιρείες τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται και να καινοτομούν, καθώς και να ωφελούνται οι καταναλωτές από τον ανταγωνισμό».

The third @Google case: @Google is fined €1,49bn for illegal practices in search advertising brokering to cement its dominant market position. They shouldn’t do that - it denied consumers choice, innovative products and fair prices.