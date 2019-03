ΕΕ: Αναθεώρησε τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας στο ίντερνετ

Αναθεώρηση των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας ενέκρινε η Ευρώπη, καταφέρνοντας πλήγμα στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που υποστήριζαν ότι οι αλλαγές θα είχαν κόστος και θα περιόριζαν την ελεύθερη έκφραση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τρίτη υπέρ της έγκρισης αλλαγών που θα θεωρούν τις πλατφόρμες -όπως για παράδειγμα το YouTube- υπεύθυνες για παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων που διαπράττουν οι χρήστες τους.

Οπως μεταδίδει το CNN, η πρόταση είχε συναντήσει την αντίθεση των τεχνολογικών εταιρειών, καθώς προειδοποιούσαν ότι θα χρειαστούν ακριβά φίλτρα περιεχομένου. Ακτιβιστές του ίντερνετ υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε λογοκρισία.

Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται οι δισκογραφικές εταιρείες, οι καλλιτέχνες και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης. Όπως υποστηρίζουν, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για να γίνει update στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και να διασφαλιστεί ότι πληρώνονται δίκαια για το περιεχόμενό τους.

Πρόκειται για την πρώτη αναθεώρηση των κανόνων τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Copyright: Parliament just voted in favour of the proposed directive on copyright rules for the digital market. Press release to be published soon. pic.twitter.com/NDUvzrTIiJ