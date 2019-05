Τραμπ: Ο Κιμ ξέρει ότι είμαι μαζί του και θα υπάρξει συμφωνία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στο Twitter πως πιστεύει ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αντιλαμβάνεται τις «μεγάλες οικονομικές δυνατότητες» της χώρας του και «δεν θα κάνει τίποτα για να παρέμβει ή να τις τερματίσει».

Η δήλωση του Τραμπ γίνεται καθώς η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα πολλούς «αγνώστων στοιχείων πυραύλους μικρού βεληνεκούς» στη θάλασσα ανοικτά των ανατολικών ακτών της, με αποτέλεσμα η Νότια Κορέα να καλέσει τον γείτονά της να «σταματήσει τις ενέργειες που κλιμακώνουν τη στρατιωτική ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο».

Ο Τραμπ έγραψε επίσης στο Twitter πως ο Κιμ «γνωρίζει ότι είμαι μαζί του & δεν θέλει να σπάσει την υπόσχεση που μου έδωσε. Συμφωνία θα υπάρξει».

Μια δεύτερη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον Κιμ και τον Τραμπ στο Ανόι τον Φεβρουάριο δεν κατέληξε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ με αντάλλαγμα μια ελάφρυνση των κυρώσεων.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!