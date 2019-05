Τραμπ: Οι ΗΠΑ χάνουν $500 δισ. από το εμπόριο με την Κίνα

Νέο «χτύπημα» από τον Αμερικανό πρόεδρο σήμερα, για το θέμα των δασμών και των εμπορικών σχέσεων με το Πεκίνο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει, για πολλά χρόνια, 600 με 800 δισ. δολάρια τη χρονιά, στο εμπόριο. Με την Κίνα, χάνουμε 500 δισ. δολάρια. Λυπάμαι, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό πια!», αναφέρει σε σημερινό μήνυμά του στο Twitter.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore!