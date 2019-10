Τουσκ: Λάθος η απόφαση για Β. Μακεδονία και Αλβανία

«Δυστυχώς κάποια κράτη-μέλη δεν ήταν έτοιμα να κάνουν το επόμενο βήμα», παραδέχτηκε ο Ντόναλντ Τουσκ σχολιάζοντας την απόφαση της Συνόδου Κορυφής να μην ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία. Η μεγάλη πλειοψηφία ήθελε να ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά απαιτείται ομοφωνία.

Ας είμαι ξεκάθαρος. Δεν φταίνε οι δύο χώρες και η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν τεράστιο επίτευγμα.

«Πιστεύω ότι ήταν λάθος αλλά δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω», είπε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών.

Παράλληλα ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζήτησε από τις δυο χώρες να μην το βάλουν κάτω. «Καταλαβαίνω τα νεύρα, γιατί κάνατε ό,τι έπρεπε και εμείς όχι. Δεν έχω αμφιβολία ότι κάποια ημέρα θα γίνετε πλήρη μέλη της ΕΕ».

Απογοητευμένος δήλωσε και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Χαρακτήρισε και αυτός «λάθος» την απόφαση.

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απορρίψει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί ένα μήνυμα αδυναμίας και ήττας για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα», σχολιάζει ο πρώην πρωθυπουργός με μήνυμά του στο Twitter.

«Μερικές φορές οι ευρωπαϊκές αξίες είναι πιο ισχυρές στα Βαλκάνια από ό,τι στις Βρυξέλλες. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για το μέλλον και την ενότητα της Ευρώπης. Το οφείλουμε στους λαούς μας», συμπληρώνει.

Πολιτικός αναβρασμός στη Βόρεια Μακεδονία, μετά το γαλλικό μπλόκο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ΜΙΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις κυβερνητικές διαβουλεύσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα.

Οπως μεταδίδει η φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα sdk, ο Ζόραν Ζάεφ εξετάζει και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί. Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας είχε πει τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Οκτώβριο, ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται διερευνητικές επαφές προκειμένου να συγκληθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.

The least that the European Union owes the region is to be straightforward with us. If there is no more consensus on the European future of the Western Balkans, if the promise of Thessaloniki 2003 does not stand, the citizens deserve to know. 1/3