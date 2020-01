Τώρα ή ποτέ για τα γαλλικά συνδικάτα

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες διεκόπησαν, τα σχολεία έκλεισαν και οι διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους της Γαλλίας την Πέμπτη, σε μία «τώρα ή ποτέ» διαμαρτυρία, με στόχο να αναγκάσουν τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να εγκαταλείψει τη σχεδιαζόμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Οπως μεταδίδει το Reuters, τα αριστερά συνδικάτα της χώρας ελπίζουν να ανακτήσουν το μομέντουμ σε μία στιγμή που η συμμετοχή στην απεργία των 36 ημερών στο δημόσιο αποδυναμώνεται, ενώ και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει υποχωρήσει η στήριξη του κόσμου σε αυτή.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά διαδηλωτών στη Νάντη, ενώ σε Μπορντό, Μασσαλία και Τουλούζη οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν ειρηνικά, ενόψει της κινητοποίησης αργότερα σήμερα στο Παρίσι.

Yay, it's France and they are striking... again!



Today's country wide general strike includes teachers and nurses protesting against Macron's pension reforms.#GiletsJaunes #Frexit🇫🇷 pic.twitter.com/VEliGq0YU3