Ποιες εισηγμένες κάνουν... πρωταθλητισμό στα περιθώρια κέρδους

Πολλοί είναι οι αναλυτές, αλλά και οι έμπειροι επενδυτές οι οποίοι πέρα από το ύψος του κύκλου εργασιών μιας εταιρείας δίνουν προσοχή παράλληλα και στην καθαρή της κερδοφορία.

Με άλλα λόγια, προσέχουν τον δείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους, ο οποίος δείχνει πόσα ευρώ καθαρού κέρδους επιτυγχάνει μια επιχείρηση για κάθε εκατό ευρώ εσόδων που σημειώνει. Για παράδειγμα, μια εταιρεία με κύκλο εργασιών 10 εκατ. ευρώ και καθαρό κέρδος 500 χιλ. ευρώ, έχει δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους 5%. Οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, τόσο το καλύτερο για τον επενδυτή, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί.

Μια υψηλή τιμή του δείκτη μπορεί -κατά περίπτωση- να σημαίνει ότι μια εταιρεία τιμολογεί υψηλά λόγω των υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων της, ή ότι διαθέτει ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, ή τέλος ότι λειτουργεί με χαμηλά λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα.

Επίσης, μια υψηλή τιμή του δείκτη σημαίνει ότι:

Η εταιρεία δεν επιδίδεται στην πολιτική του «αγοράζω τζίρο» προκειμένου να εντυπωσιάσω. Μια περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών θα οδηγήσει σε σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας της.

Στον παρατιθέμενο πίνακα, καταγράφονται οι σαράντα εισηγμένες που εμφάνισαν για τη χρήση 2025 τους υψηλότερους δείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους.

Αφού τονίσουμε ότι ο δείκτης κάθε εταιρείας θα πρέπει να συγκρίνεται με αυτούς των ανταγωνιστικών της εταιρειών (μπορεί να διαφοροποιείται έντονα από κλάδο σε κλάδο) σημειώνουμε ότι η τιμή του δείκτη μπορεί να στρεβλωθεί σε περιπτώσεις όπως:

Η ύπαρξη έκτακτων θετικών (ή και αρνητικών) κονδυλίων, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των εταιρειών Βιοτέρ, Μπήτρος, Ελλάκτωρ, Δούρος, Λανακάμ, Αγροτικός Οίκος Σπύρου .

. Στις εταιρείες real estate και ΑΕΕΑΠ, λόγω των εκάστοτε λογιστικών αναπροσαρμογών στις εύλογες αξίες των ακινήτων τους (πχ Μπλε Κέδρος, Premia Properties, BriQ, Noval, Trastor, Trade Estates, Orilina, Dimand ).

). Σε εταιρείες που τα αποτελέσματά τους επηρεάζονται από την εκάστοτε πορεία του χαρτοφυλακίου τους (πχ Interlife ΑΕΓΑ, Centric , κ.λπ.)

, κ.λπ.) Στην περίπτωση της εταιρείας Μουζάκης, ο κύκλος εργασιών αφορά την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα η εισηγμένη σημειώνει σημαντικά έσοδα από ενοίκια.

Μετά τις διευκρινήσεις αυτές, θα μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τα υψηλά καθαρά περιθώρια κέρδους εισηγμένων εταιρειών όπως η Ίλυδα, η Mermeren Kombinat, η ΕΧΑΕ, η TREK Development, η Alpha Trust Συμμετοχών (οδεύει εκτός ταμπλό μετά την εξαγορά της από την Alpha Bank), ο ΟΛΠ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Alpha Real Estate Services, ο Καρέλιας, η Euroxx, η European Innovative Solutions, η Jumbo, ο ΟΤΕ, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, η AS Company, κ.λπ.

Εισηγμένες εταιρείες με το υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Εταιρεία Κύκλος εργασιών 2025 Κύκλος εργασιών 2024 Καθαρά κέρδη 2025 Καθαρά κέρδη 2024 Καθαρό περιθώριο κέρδους Βιοτέρ 389 1.255 54.437 -21.129 13.994,1% Μπήτρος 6.054 6.025 138.800 -19.400 2.292,7% Δούρος 901 1.442 4.868 -1.296 540,3% Ελλάκτωρ 89.200 353.800 152.100 57.400 170,5% Μπλε Κέδρος 10.900 14.631 13.402 9.055 123,0% Premia Properties 37.500 24.100 45.500 40.900 121,3% BriQ Properties 21.609 15.684 25.266 28.429 116,9% Noval 37.788 33.417 40.993 47.264 108,5% Trastor 40.600 30.600 36.300 33.400 89,4% Trade Estates 51.872 46.194 39.910 24.036 76,9% Orilina 14.925 5.928 10.718 6.799 71,8% Dimand 59.900 28.400 33.900 37.000 56,6% Ίλυδα 8.998 7.118 4.428 3.820 49,2% Mermeren Kombinat 30.488 31.655 12.568 14.850 41,2% ΕΧΑΕ 86.300 54.300 31.600 17.300 36,6% TREK Development 3.718 2.957 1.311 581 35,3% Alpha Trust Συμμετοχών 13.275 9.200 4.651 1.647 35,0% ΟΛΠ 250.785 230.878 86.152 87.459 34,4% Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 675.000 665.500 207.300 235.900 30,7% Μουζάκης 4.833 4.757 1.479 -60 30,6%

Συνέχεια πίνακα