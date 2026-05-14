Ποιες εισηγμένες κάνουν... πρωταθλητισμό στα περιθώρια κέρδους

Πολλοί είναι οι αναλυτές, αλλά και οι έμπειροι επενδυτές οι οποίοι πέρα από το ύψος του κύκλου εργασιών μιας εταιρείας δίνουν προσοχή παράλληλα και στην καθαρή της κερδοφορία.
Με άλλα λόγια, προσέχουν τον δείκτη του καθαρού περιθωρίου κέρδους, ο οποίος δείχνει πόσα ευρώ καθαρού κέρδους επιτυγχάνει μια επιχείρηση για κάθε εκατό ευρώ εσόδων που σημειώνει. Για παράδειγμα, μια εταιρεία με κύκλο εργασιών 10 εκατ. ευρώ και καθαρό κέρδος 500 χιλ. ευρώ, έχει δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους 5%. Οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, τόσο το καλύτερο για τον επενδυτή, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί.
Μια υψηλή τιμή του δείκτη μπορεί -κατά περίπτωση- να σημαίνει ότι μια εταιρεία τιμολογεί υψηλά λόγω των υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων της, ή ότι διαθέτει ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, ή τέλος ότι λειτουργεί με χαμηλά λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα.
Επίσης, μια υψηλή τιμή του δείκτη σημαίνει ότι:
- Η εταιρεία δεν επιδίδεται στην πολιτική του «αγοράζω τζίρο» προκειμένου να εντυπωσιάσω.
- Μια περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών θα οδηγήσει σε σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας της.
Στον παρατιθέμενο πίνακα, καταγράφονται οι σαράντα εισηγμένες που εμφάνισαν για τη χρήση 2025 τους υψηλότερους δείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους.
Αφού τονίσουμε ότι ο δείκτης κάθε εταιρείας θα πρέπει να συγκρίνεται με αυτούς των ανταγωνιστικών της εταιρειών (μπορεί να διαφοροποιείται έντονα από κλάδο σε κλάδο) σημειώνουμε ότι η τιμή του δείκτη μπορεί να στρεβλωθεί σε περιπτώσεις όπως:
- Η ύπαρξη έκτακτων θετικών (ή και αρνητικών) κονδυλίων, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των εταιρειών Βιοτέρ, Μπήτρος, Ελλάκτωρ, Δούρος, Λανακάμ, Αγροτικός Οίκος Σπύρου.
- Στις εταιρείες real estate και ΑΕΕΑΠ, λόγω των εκάστοτε λογιστικών αναπροσαρμογών στις εύλογες αξίες των ακινήτων τους (πχ Μπλε Κέδρος, Premia Properties, BriQ, Noval, Trastor, Trade Estates, Orilina, Dimand).
- Σε εταιρείες που τα αποτελέσματά τους επηρεάζονται από την εκάστοτε πορεία του χαρτοφυλακίου τους (πχ Interlife ΑΕΓΑ, Centric, κ.λπ.)
- Στην περίπτωση της εταιρείας Μουζάκης, ο κύκλος εργασιών αφορά την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα η εισηγμένη σημειώνει σημαντικά έσοδα από ενοίκια.
Μετά τις διευκρινήσεις αυτές, θα μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τα υψηλά καθαρά περιθώρια κέρδους εισηγμένων εταιρειών όπως η Ίλυδα, η Mermeren Kombinat, η ΕΧΑΕ, η TREK Development, η Alpha Trust Συμμετοχών (οδεύει εκτός ταμπλό μετά την εξαγορά της από την Alpha Bank), ο ΟΛΠ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Alpha Real Estate Services, ο Καρέλιας, η Euroxx, η European Innovative Solutions, η Jumbo, ο ΟΤΕ, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, η AS Company, κ.λπ.
Εισηγμένες εταιρείες με το υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους
Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ
|Εταιρεία
|Κύκλος εργασιών 2025
|Κύκλος εργασιών 2024
|Καθαρά κέρδη 2025
|Καθαρά κέρδη 2024
|Καθαρό περιθώριο κέρδους
|Βιοτέρ
|389
|1.255
|54.437
|-21.129
|13.994,1%
|Μπήτρος
|6.054
|6.025
|138.800
|-19.400
|2.292,7%
|Δούρος
|901
|1.442
|4.868
|-1.296
|540,3%
|Ελλάκτωρ
|89.200
|353.800
|152.100
|57.400
|170,5%
|Μπλε Κέδρος
|10.900
|14.631
|13.402
|9.055
|123,0%
|Premia Properties
|37.500
|24.100
|45.500
|40.900
|121,3%
|BriQ Properties
|21.609
|15.684
|25.266
|28.429
|116,9%
|Noval
|37.788
|33.417
|40.993
|47.264
|108,5%
|Trastor
|40.600
|30.600
|36.300
|33.400
|89,4%
|Trade Estates
|51.872
|46.194
|39.910
|24.036
|76,9%
|Orilina
|14.925
|5.928
|10.718
|6.799
|71,8%
|Dimand
|59.900
|28.400
|33.900
|37.000
|56,6%
|Ίλυδα
|8.998
|7.118
|4.428
|3.820
|49,2%
|Mermeren Kombinat
|30.488
|31.655
|12.568
|14.850
|41,2%
|ΕΧΑΕ
|86.300
|54.300
|31.600
|17.300
|36,6%
|TREK Development
|3.718
|2.957
|1.311
|581
|35,3%
|Alpha Trust Συμμετοχών
|13.275
|9.200
|4.651
|1.647
|35,0%
|ΟΛΠ
|250.785
|230.878
|86.152
|87.459
|34,4%
|Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
|675.000
|665.500
|207.300
|235.900
|30,7%
|Μουζάκης
|4.833
|4.757
|1.479
|-60
|30,6%
Συνέχεια πίνακα
|Alpha Real Estate
|24.836
|20.295
|7.519
|8.961
|30,3%
|Καρέλιας
|342.663
|283.163
|103.278
|112.814
|30,1%
|Euroxx
|46.197
|32.051
|13.534
|3.934
|29,3%
|MIG
|14.800
|11.400
|4.300
|6.400
|29,1%
|ΟΛΘ
|107.400
|100.700
|30.800
|28.000
|28,7%
|Vidavo
|2.162
|1.096
|593
|-30
|27,4%
|DotSoft
|24.811
|14.234
|6.545
|2.852
|26,4%
|Λανακάμ
|2.399
|2.430
|621
|286
|25,9%
|Interlife
|109.270
|100.350
|27.770
|11.770
|25,4%
|EIS
|6.770
|5.660
|1.661
|2.040
|24,5%
|Jumbo
|1.392.905
|1.149.873
|320.309
|320.096
|23,0%
|ΟΤΕ
|3.464.300
|3.334.000
|726.000
|616.500
|21,0%
|ΟΠΑΠ
|2.407.900
|2.296.200
|483.400
|485.800
|20,1%
|Centric
|7.441
|7.084
|1.475
|665
|19,8%
|ΕΛΒΕ Ενδυμάτων
|15.663
|14.195
|3.046
|1.160
|19,4%
|Σπύρου
|15.015
|16.393
|2.909
|-325
|19,4%
|Τεχνική Ολυμπιακή
|20.368
|19.114
|3.673
|6.304
|18,0%
|Lamda Development
|567.200
|665.000
|90.500
|46.300
|16,0%
|AS Company
|36.085
|31.007
|5.752
|4.210
|15,9%
|Δάιος Πλαστικά
|63.367
|58.065
|9.882
|7.443
|15,6%