Αναβάθμιση ΧΑ: Ποιες μετοχές κερδίζουν, ποιες χάνουν στους δείκτες MSCI

Αν η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από τη MSCI εφαρμοζόταν ήδη με βάση την εικόνα του Μαΐου 2026, η σύνθεση του ελληνικού ταμπλό στους δείκτες θα άλλαζε ουσιαστικά, όχι τόσο ως προς την παρουσία των βασικών ονομάτων όσο ως προς τη θέση τους στην ιεραρχία των δεικτών.

Η προσομοίωση για τον MSCI Greece IMI δείχνει ότι η ελληνική αγορά θα περνούσε σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο ταξινόμησης, με τις ελληνικές μετοχές να επανασταθμίζονται ως μέρος του MSCI Europe Index και όχι πλέον με τα κριτήρια των αναδυόμενων αγορών.

Το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η υποβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank από την κατηγορία Large στην κατηγορία Mid. Οι δύο τράπεζες παραμένουν στον δείκτη, αλλά με διαφορετική θέση στο σύμπαν της MSCI, καθώς σε περιβάλλον ανεπτυγμένων αγορών συγκρίνονται πλέον με πολύ μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κεφαλαιοποιήσεις.

Αυτό είναι κρίσιμο για τη διάρθρωση των παθητικών ροών, καθώς η Ελλάδα δεν κρίνεται πια σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές, αλλά απέναντι στην ευρωπαϊκή ανεπτυγμένη αγορά, όπου τα όρια κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας είναι υψηλότερα.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank παραμένουν στην κατηγορία Mid, στοιχείο που δείχνει ότι, με βάση την προσομοίωση, οι δύο τίτλοι δεν θα έχαναν τη θέση τους στον βασικό κορμό της ελληνικής παρουσίας.

Στην ίδια κατηγορία διατηρούνται και η ΔΕΗ με τον ΟΤΕ, δύο από τις βασικές μη τραπεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα εξακολουθούσε να έχει έναν πυρήνα μετοχών με επαρκές μέγεθος και εμπορευσιμότητα για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό ανεπτυγμένο πλαίσιο.

Πιο έντονες είναι οι αλλαγές στη δεύτερη γραμμή της αγοράς. Η Jumbo, αν και σήμερα εμφανίζεται ως Mid, στην προσομοίωση περνά στην κατηγορία Small. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία από Mid μεταφέρεται επίσης στην κατηγορία Small.

Πρόκειται για αλλαγές που δεν σημαίνουν έξοδο από το επενδυτικό ραντάρ, αλλά δείχνουν ότι οι τίτλοι αυτοί, σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό ανεπτυγμένο σύμπαν, θα κατατάσσονταν χαμηλότερα.

Η πιο καθαρή αρνητική διαφοροποίηση αφορά την Allwyn, η οποία από Mid στην πραγματική προ φόρμα εικόνα δεν εμφανίζεται στην προσομοιωμένη σύνθεση. Αντίθετα, θετική ένδειξη αποτελεί η είσοδος της Cenergy Holdings ως Small, καθώς στην πραγματική εικόνα δεν εμφανίζεται με ένταξη, ενώ στο σενάριο ανεπτυγμένης αγοράς αποκτά θέση στον δείκτη.

Στην κατηγορία Small παραμένει ένα ευρύ φάσμα ελληνικών τίτλων, όπως Motor Oil, Optima Bank, Titan, Helleniq Energy, Intralot, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Viohalco, CrediaBank, Aktor, Aegean Airlines, ΕΥΔΑΠ, Lamda Development, Σαράντης, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ και Autohellas.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η αναβάθμιση δεν θα σήμαινε εξαφάνιση της ελληνικής μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης από τους δείκτες, αλλά αναταξινόμηση με πολύ πιο απαιτητικά διεθνή μέτρα σύγκρισης.

Από την προσομείωση της MSCI προκύπτει ότι η μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές θα ήταν ποιοτική αναβάθμιση για το ΧΑ, αλλά όχι αυτόματη εγγύηση εισροών για όλες τις μετοχές.

Οι μεγάλοι ελληνικοί τίτλοι θα έμεναν στο επενδυτικό σύμπαν της MSCI, όμως αρκετοί θα έχαναν σχετική βαρύτητα. Για τους διαχειριστές, το θέμα δεν θα ήταν πλέον μόνο η Ελλάδα ως ιστορία αναβάθμισης, αλλά ποιες ελληνικές μετοχές έχουν το μέγεθος, τη ρευστότητα και την κερδοφορία για να σταθούν μέσα στην ευρωπαϊκή ανεπτυγμένη αγορά.