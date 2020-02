Τραμπ: Κάποια ΜΜΕ πανικοβάλλουν τις αγορές για τον κορωνοϊό

Συνέντευξη Τύπου για τον κορωνοϊό θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος στις 6:00 το απόγευμα τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδος).

Την ανακοίνωση έκανε μέσω Twitter, αφότου πρώτα επιτέθηκε σε κάποια μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να παρουσιάσουν τον κορωνοϊό ως το χειρότερο δυνατό. Σε αυτή τους την προσπάθεια, πανικοβάλλουν τις αγορές, προσθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνω συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, για αυτό το θέμα, σήμερα στις 6:00. Αντιπρόσωποι του CDC (Κέντρo Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) και άλλοι θα είναι εκεί. Ευχαριστώ!».

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....