Τραμπ: Στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ ο συντονισμός για τον κορωνοϊό

Αξιωματούχοι του τομέα υγείας στις ΗΠΑ προειδοποίησαν τους Αμερικανούς να προετοιμαστούν για περισσότερες περιπτώσεις μόλυνσης από το νέο κορωνοϊό και η πόλη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε σχέδια για την διάθεση άνω των 1.200 κλινών στα νοσοκομεία την περίπτωση που αυτό χρειαστεί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και σε “άριστη κατάσταση” για να διαχειριστούν την υγειονομική κρίση που προκαλεί ο κοροναϊός.

Ο ίδιος κατηγόρησε δύο τηλεοπτικά δίκτυα ότι παρουσιάζουν με δραματικό τρόπο την κατάσταση με τον κοροναϊό, προκαλώντας αναστάτωση στις αγορές.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov.....