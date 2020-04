Κρατικό «σωσίβιο» στις πετρελαϊκές υπόσχεται ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι έχει δώσει οδηγία στα υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών να ετοιμάσουν ένα σχέδιο για τη στήριξη της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τη μεγάλη αμερικανική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχω δώσει εντολή στον υπουργό Ενέργειας και στον υπουργό Οικονομικών να ετοιμάσουν ένα σχέδιο το οποίο θα παράσχει πόρους ώστε αυτές οι πολύ σημαντικές εταιρείες και θέσεις εργασίας να εξασφαλιστούν για πολύ καιρό!» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!