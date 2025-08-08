Μοίρασε 660 εκατ. ευρώ σε επτά χρόνια ο ΔΕΣΦΑ

Χρυσωρυχείο αποδείχθηκε ο ΔΕΣΦΑ για την κοινοπραξία της Senfluga Energy που απέκτησε το 66% του μετοχικού του κεφαλαίου και δευτερευόντως το Δημόσιο το οποίο διατηρεί το 34% καθώς απέδωσε στους παραπάνω μετόχους του, μέσω μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου (μικτό) ποσό 660 εκατ. ευρώ στην επταετία 2019-2025.

Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε νέα επιστροφή κεφαλαίου ύψους 34,9 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος των κεφαλαίων που έχει επιστρέψει στους μετόχους του την περίοδο 2019-2025 σε 182,7 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα το μικτό ποσό μερισμάτων ανήλθε σε 476,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το μέρισμα χρήσης 2024.

Από το παραπάνω άθροισμα επιστροφών κεφαλαίου και μερισμάτων στη Senfluga κατέληξε το μικτό ποσό των 435 εκατ. ευρώ. Σχεδόν απόσβεσε, δηλαδή, το τίμημα (σ.σ. 535 εκατ. ευρώ), το οποίο κατέβαλε σε Ελληνική Δημοκρατία και HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ) για την απόκτηση του 66%. Η Senfluga αποτελεί κοινοπραξία των Snam (54%), Enagas (18%), Fluxys (18%) και DAMCO (Κοπελούζος) 10%.

Στην περσινή χρήση (2024) ο ΔΕΣΦΑ εμφάνισε έσοδα 321 εκατ. ευρώ, μικτά κέρδη 123 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 100,06 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός στις 31/12/2024 ανερχόταν σε 398 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε 43,8% των ιδίων κεφαλαίων, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) ανήλθαν σε 230,8 εκατ. ευρώ.

Το Δ.Σ της εταιρείας αποφάσισε την (εκ νέου) πώληση του κτηρίου που διατηρεί ο ΔΕΣΦΑ στη Νέα Κηφισιά με αποτέλεσμα το περιουσιακό στοιχείο να αναταξινομηθεί στα προοριζόμενα προς πώληση. Η γενική συνέλευση της 30ης Ιουνίου εξέλεξε νέο Δ.Σ. Πρόεδρος ανέλαβε ο Πασχάλης Μπουχώρης, αντικαθιστώντας τον Κων/νο Κοσμαδάκη και Αντιπρόεδρος ο Πέτερ Ρόμπερτ Βερχέγκε.