Metlen: Στο 9,25% το ποσοστό του Prem Watsa

Ο κ. Watsa ελέγχει συνολικά 11.938.047 μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, μέσω της Hamblin Watsa Investment Counsel, με τελικό δικαιούχο της Fairfax Financial Holdings.

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 14:43

Στο 9,252560% διαμορφώνεται το ποσοστό του Prem Watsa (φωτό) επί των συνολικών μετοχών της Metlen, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο χρηματιστήριο 

