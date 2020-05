Με μόνιμο πάγωμα της χρηματοδότησης του Π.Ο.Υ. απειλεί ο Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι θα βάλει οριστικό τέλος στη χρηματοδότηση που χορηγούν οι ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) και θα επανεξετάσει τον εάν η χώρα του θα παραμείνει μέλος του ή όχι μέσα σε τριάντα ημέρες, εάν δεν υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές σε αυτή την υπηρεσία του ΟΗΕ.

«Εάν ο Π.Ο.Υ. δεν δεσμευθεί σε μείζονες ουσιαστικές βελτιώσεις εντός των επόμενων 30 ημερών, θα καταστήσω την προσωρινή αναστολή της χρηματοδότησης των Ηνωμένων Πολιτειών [της Αμερικής] προς τον Π.Ο.Υ. μόνιμη και θα επανεξετάσω το εάν θα παραμείνουμε μέλος του οργανισμού», διεμήνυσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στην τελευταία παράγραφο τετρασέλιδης επιστολής που απηύθυνε στον επικεφαλής του Π.Ο.Υ., τον πρώην υπουργό Υγείας της Αιθιοπίας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους. Μεταφόρτωσε την επιστολή στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv