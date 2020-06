HΠΑ: Αναπάντεχη μείωση της ανεργίας στο 13,3%

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ανέκτησε τον Μάιο ένα μέρος από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαρτίου, εκπλήσσοντας αναλυτές και επενδυτές, που ανέμεναν νέα επιδείνωση.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τον Μάιο έναντι προβλέψεων για απώλεια 7,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Τον Απρίλιο, πάνω από 20 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν χάσει τη δουλειά τους.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 13,3% από 14,7% προηγούμενως. Οι αναλυτές προέβλεπαν εκτίναξη της ανεργίας στο 19,5%.

Τα στοιχεία χαιρέτισε άμεσα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με μήνυμά του στο Twitter. «Πραγματικά σπουδαία έκθεση απασχόλησης», έγραψε ο κ. Τραμπ.

Really Big Jobs Report. Great going President Trump (kidding but true)!