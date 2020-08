«Βουτιά» 15% στο ΑΕΠ της ευρωζώνης το β’ τρίμηνο

Πτώση 12,1% σε τριμηνιαία βάση και 15% σε ετήσια βάση κατέγραψε το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της ευρωζώνης το β’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 11,7% σε τριμηνιαία βάση και κατά 14,1% σε ετήσια.

Τόσο για την ευρωζώνη όσο και για την ΕΕ, πρόκειται για την μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ από τότε που άρχισαν να δημοσιοποιούνται τα σχετικά στοιχεία, το 1995.

Εξάλλου, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,8% στην ευρωζώνη σε τριμηνιαία βάση και 2,9% σε ετήσια βάση, ενώ στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 2,6% και 2,7%.

Το εμπορικό πλεόνασμα στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε 21,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και σε 20,7 δισ. ευρώ στην ΕΕ.

