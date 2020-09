ΗΠΑ: Δημιουργήθηκαν 1,37 εκατ. θέσεις εργασίας τον Αύγουστο

Η αμερικανική οικονομία συνέχισε να δημιουργεί θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι τον προηγούμενο μήνα.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, τον περασμένο μήνα δημιουργήθηκαν 1,37 εκατ. θέσεις εργασίας από 1,763 εκατ. τον Ιούλιο. Οι αναλυτές προέβλεπαν 1,35 εκατ. νέες θέσεις εργασίας.

Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 8,4% από 10,2% τον Ιούλιο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από τις προβλέψεις των αναλυτών. Το μέσο ωρομίσθιο ενισχύθηκε κατά 0,04% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση και κατά 4,7% σε ετήσια.

Εν τω μεταξύ, στο 61,7% αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό από 61,4% τον Ιούλιο.

Για τα παραπάνω στοιχεία έσπευσε να πανηγυρίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, γράφοντας ότι το όριο του 10% έσπασε προς τα κάτω πολύ πιο γρήγορα και βαθύτερα απ' όσο φαίνονταν πιθανό.

Great Jobs Numbers! 1.37 Million Jobs Added In August. Unemployment Rate Falls To 8.4% (Wow, much better than expected!). Broke the 10% level faster and deeper than thought possible.