Η μόλυνση Τραμπ ρίχνει τις αγορές

Υποχωρούν οι ευρωπαϊκές μετοχές, βουτιά κάνουν οι τιμές του πετρελαίου, καθοδικά κινούνται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων την Παρασκευή, ενώ ανοδικά κινείται το δολάριο, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Mε πτώση ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η Φρανκφούρτη υποχωρεί 1,2%, το Λονδίνο χάνει 0,9%, το Παρίσι 1,1%.

Απώλειες 2,8% για το αμερικανικό αργό, στα 37,64 δολάρια ανά βαρέλι –κατά 2,6% υποχωρεί το μπρεντ, στα 39,84 δολάρια. Μικρή άνοδος για τον χρυσό (+0,2%), στα 1.919,70 δολάρια/ουγγιά.

Το αμερικανικό αργό ετοιμάζεται για πτώση άνω του 5% αυτή την εβδομάδα, ενώ το μπρεντ παίρνει τον δρόμο για απώλειες μεγαλύτερες από 4%, δεύτερη εβδομάδα που βρίσκονται στο κόκκινο και οι δύο δείκτες.

Ηπιες καθοδικές κινήσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης την Παρασκευή.

Στην Ευρωζώνη, η απόδοση του 10ετούς Bund υποχωρεί 1,3 μονάδα βάσης, στο -0,54%, ενώ του γαλλικού αντίστοιχου τίτλου, με παρόμοια κίνηση, φτάνει στο -0,26%.

Κατά 2 μονάδες βάσης υποχωρεί η απόδοση του 10ετούς ισπανικού ομολόγου, στο 0,22%, ενώ του ιταλικού διολισθαίνει 1,9 μονάδα βάσης, στο 0,81%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόδοση του 10ετούς Treasury με σταθεροποιητικές κινήσεις, διαμορφώνεται στο 0,66%.

Καθοδικά κινείται το κόστος του ελληνικού δανεισμού. Στο 0,99% υποχωρεί κατά 2,5 μονάδες βάσης η απόδοση του ελληνικού 10ετούς, ενώ του 5ετούς, με πτώση 1,1 μονάδας βάσης, φτάνει στο 0,27%. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά από τα τέλη Φεβρουαρίου, που η απόδοση του 10ετούς περνάει κάτω από 1%.

Ανοδικά ο δείκτης δολαρίου –έναντι έξι σημαντικών νομισμάτων κερδίζει 0,1%,σ τα 93,86.

Αρνητικά κινούνται τα futures της Wall, δείχνουν άνοιγμα με πτώση 1,2% για τον Dow Jones και τον S&P και 1,5% για τον Nasdaq.

Θετική στην Covid-19 βρέθηκε και η σύζυγός του Μελάνια. «Θα ξεκινήσουμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το περάσουμε ΜΑΖΙ!», τόνισε ο Τραμπ στο Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!