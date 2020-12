Συμφωνία στις Βρυξέλλες για ευρω-προϋπολογισμό

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για τον πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η έγκριση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. επιτεύχθηκε μετά από συμβιβασμό με την Ουγγαρία και την Πολωνία, οι οποίες είχαν ασκήσει βέτο λόγω των αντιρρήσεών τους για τη σύνδεσή του με όρους κράτους δικαίου.

«Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή και να ανασυγκροτήσουμε τις οικονομίες μας. Το ιστορικό πακέτο ανάκαμψης θα δώσει ώθηση στη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία» έγραψε στο Twitter ο κ. Μισέλ.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO