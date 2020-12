Υποβαθμίζει τη σημασία της κυβερνοεπίθεσης ο Τραμπ

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον πρώτο σχολιασμό του για την γιγαντιαία κυβερνοεπίθεση κατά κυβερνητικών και άλλων υπηρεσιών και επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, επιχείρησε να υποβαθμίσει την σοβαρότητα και την επίπτωσή της.

Σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε πως τα μέσα ενημέρωσης υπερβάλλουν για την σπουδαιότητα της επίθεσης και πως κατηγορούν τη Ρωσία διότι «για κυρίως οικονομικούς λόγους τους τρομοκρατεί να συζητήσουν την πιθανότητα να είναι η Κίνα (μπορεί να είναι!)».

Κατά τον ίδιο, «θα μπορούσαν επίσης (σ.σ. οι κυβερνοεπιθέσεις) να ήταν ένα πλήγμα στα γελοία μηχανήματα ψηφοφορίας μας κατά τη διάρκεια των εκλογών, που είναι τώρα προφανές ότι κέρδισα, κάνοντάς το μια ακόμα πιο διεφθαρμένη ντροπή για τις ΗΠΑ».

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA. @DNI_Ratcliffe @SecPompeo