Πόσα κρούσματα, θανάτους και... χρήματα γλιτώνει ο γρήγορος εμβολιασμός

Η αύξηση του ημερήσιου ποσοστού εμβολιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την κάλυψη του 50% του πληθυσμού έως τον Ιούλιο αντί του Οκτωβρίου, μπορεί να αποτρέψει επιπλέον 5,8 εκατ. κρούσματα και 26.370 θανάτους.

Επίσης, θα εξοικονομήσει 3,5 δισ. δολάρια σε ιατρικά έξοδα και 4,3 δισ. δολάρια σε απώλειες παραγωγικότητας, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το City University New York, το Baylor College of Medicine και το John Hopkins Center for Health Security στο περιοδικό «Infectious Diseases».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι ο νέος στόχος εμβολιασμού είναι ο πλήρης εμβολιασμός του 41% του πληθυσμού έως την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι ο ρυθμός εμβολιασμού έχει επιβραδυνθεί.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι κάθε αύξηση 1% από το 40% στο 50% των ενηλίκων στις ΗΠΑ που θα έχει εμβολιαστεί πλήρως μέχρι το φθινόπωρο μπορεί να εξοικονομήσει 674,2 εκατ. δολάρια σε ιατρικά έξοδα και $,5 δισ. σε απώλειες παραγωγικότητας, αποτρέποντας 1,6 εκατ. κρούσματα και 7.100 θανάτους.