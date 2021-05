Πότε χάθηκε η χρυσή ευκαιρία να ανακοπεί η πανδημία

Μία γρήγορη διεθνής αντίδραση θα μπορούσε να σταματήσει το ξέσπασμα της Covid-19 το 2019 στην Κίνα και να αποτρέψει μία παγκόσμια καταστροφή το 2020, σύμφωνα με έκθεση για την απόκριση των ηγετών παγκοσμίως και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην πανδημία.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, έκθεση από την Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, που συστάθηκε από τον ΠΟΥ, παρουσιάζει τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε για την πρόληψη των μελλοντικών πανδημιών, ενώ κάνει δεκάδες συστάσεις για μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης δύναμης επιτήρησης του ΠΟΥ.

Δεν εξετάζει την προέλευση του Sars-Cov-2, του ιού που προκαλεί την Covid-19. Ωστόσο, επικρίνει τις κινεζικές Αρχές και τον ΠΟΥ ότι ήταν πολύ αργοί στο να αναγνωρίσουν ότι ο ιός εξαπλώθηκε μεταξύ ανθρώπων στην Ουχάν και στη συνέχεια να προειδοποιήσουν τον κόσμο για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Για το μέλλον, μια προληπτική προσέγγιση θα πρέπει να χρησιμοποιείται από την αρχή, αναγνωρίζοντας ότι μια αναπνευστική ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο, εκτός και αν διαπιστωθεί κάτι διαφορετικό», αναφέρει η έκθεση. Οι συστάσεις της ομάδας περιλαμβάνουν μια νέα συνθήκη για τη σύσταση ενός Παγκόσμιου Συμβουλίου Απειλών για την Υγεία, περισσότερη δύναμη για τον ΠΟΥ όσον αφορά τη δυνατότητά του να διερευνά και να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα κρούσματα ασθενειών χωρίς κυβερνητική έγκριση και νέα χρηματοδότηση για την International Pandemic Financing Facility (IPFF), η οποία θα δαπανά 5 δισ.-10 δισ. δολάρια ετησίως για την ετοιμότητα και 50 δισ.-100 δισ. δολάρια για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

«Συνιστάται ένας θεμελιώδης μετασχηματισμός για να διασφαλιστεί η δέσμευση στο υψηλότερο επίπεδο, σε ένα νέο σύστημα πάνω στο οποίο οι πολίτες μπορούν να βασίζονται για να είναι ασφαλείς και υγιείς», δήλωσε η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Helen Clark και η πρώην πρόεδρος της Λιβερίας Ellen Johnson. Ο Φεβρουάριος του 2020 ήταν ένας χαμένος μήνας, καθώς πιο πολλές χώρες θα μπορούσαν να έχουν λάβει μέτρα, για να περιορίσουν την εξάπλωση του Sars-Cov-2 και να αποφύγουν την... καταστροφή.

Η επιτροπή επικρίνει τον ΠΟΥ για το ότι δεν κήρυξε την Covid-19 έκτακτη ανάγκη διεθνούς υγείας έως τις 30 Ιανουαρίου. Κηρύχθηκε επίσημα πανδημία στις 11 Μαρτίου. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επικρίνει επίσης την Κίνα και τον ΠΟΥ για το ότι κινήθηκαν πολύ αργά όσον αφορά την αναγνώριση ότι ο ιός εξαπλώνεται μεταξύ ανθρώπων στην Ουχάν.