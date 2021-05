Κρεσέντο προσλήψεων από την Amazon: Ακόμη 10.000 στη Βρετανία

Ακόμη 10.000 άτομα θα προσλάβει η Amazon στη Βρετανία, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό στη χώρα σε 55.000 έως το τέλος του 2021.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι θέσεις εργασίας θα είναι σε εταιρικά γραφεία σε όλο το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Εδιμβούργο και το Κέμπριτζ, καθώς και σε θέσεις στο Amazon Web Services.

Η είδηση έρχεται μία μέρα αφότου η μεγαλύτερη λιανική εταιρεία παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει 75.000 εργαζομένους στη Βόρεια Αμερική.

Η εταιρεία με έδρα το Σιάτλ έκανε 500.000 ανθρώπους την περσινή χρονιά, φτάνοντας το συνολικό εργατικό δυναμικό της στα 1,3 εκατ. εργαζομένους στα τέλη Μαρτίου.

Great to visit @AmazonUK in #Gateshead this morning as they announce 10,000 new, full-time jobs in the UK - as well as investing £10m to boost skills



This is a huge vote of confidence in the British economy and our workforce, helping us to #BuildBackBetter 👇🏾🇬🇧 pic.twitter.com/cKkOfZ0yxH