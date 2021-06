Αντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 1,71% η Generali

Η Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) διέθεσε σήμερα ένα νέο ομόλογο tier 2, σε ευρώ, που λήγει τον Ιούνιο του 2032, χαρακτηρισμένο ως «ομόλογο βιώσιμης ανάπτυξης» σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική της Generali, η οποία συνδέεται με την Αειφορία- Sustainability Bond Framework. Αυτή η νέα πρωτοβουλία επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Generali σε θέματα αειφόρας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα καθαρά έσοδα από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επιπλέον, θα υπάρξει δωρεά ύψους € 50.000 στο παγκόσμιο δίκτυο της Generali The Human Safety Net - ONLUS, στόχος του οποίου είναι να παρέχει ευκαιρίες σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες παγκοσμίως. Το ομόλογο έχει προσελκύσει μέχρι στιγμής 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ από περίπου 180 διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής εκπροσώπησης κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης (sustainability).

Οι όροι του ομολόγου είναι οι παρακάτω:

Εκδότης: Assicurazioni Generali S.p.A.

Αναμενόμενη αξιολόγηση έκδοσης: “BBB-” από Fitch και “Baa3” by Moody’s

Ποσό: € 500,000,000

Ημερομηνία έναρξης: 24 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία διακανονισμού: 30 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία λήξης: 30 June 2032

Τοκομερίδιο ομολόγου: 1.713% με ετήσια καταβολή

Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου: 30 Ιουνίου 2022

Τιμή έκδοσης: 100%

ISIN: XS2357754097

Spread Mid Swap: 1.55%

Listing: Professional Segment of the Luxembourg Stock Exchange Regulated Market and LGX Platform & ExtraMOT market – Professional Segment (ExtraMOT PRO).

Το ομόλογο προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι αντιπροσώπευαν περίπου το 93% των διατιθέμενων εντολών, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του Ομίλου Generali στις διεθνείς αγορές.

Περίπου το 36% του ομολόγου έχει διατεθεί σε Γάλλους και επενδυτές της Benelux, το 29% σε γερμανικούς και ελβετικούς λογαριασμούς και περίπου το 14% σε Ιταλούς και Ισπανούς επενδυτές.

Κοινοί διαχειριστές: BNP Paribas, Goldman Sachs International (B&D), HSBC, Mediobanca, Santander & UniCredit.

Παγκόσμιος Συντονιστής: Goldman Sachs International (B&D).

Σύμβουλοι: BNP Paribas & UniCredit.

O CFO του Ομίλου, Cristiano Borean, ανέφερε: «Η συναλλαγή αυτή θα επεκτείνει περαιτέρω τη μέση προθεσμία οφειλής του χρέους μας, και θα δώσει την ευκαιρία στην Generali να χρηματοδοτήσει πράσινα και κοινωνικά έργα. Επιπλέον, αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των ετήσιων ακαθάριστων δαπανών τόκων, λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικό χρηματοδοτικό μας προφίλ. Η βιωσιμότητα αποτελεί καταλύτη της στρατηγικής “Generali 2021”. Είμαι ικανοποιημένος από την ισχυρή υποδοχή του πρώτου μας Ομολόγου Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για αειφορία και υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς πράσινων, κοινωνικών επενδύσεων και ομολόγων βιωσιμότητας στην Ευρώπη».