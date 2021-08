Επίθεση αυτοκτονίας με νεκρούς στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Ισχυρή έκρηξη έλαβε χώρα σήμερα στο χώρο έξω από το διεθνές αεροδρόμιο στην Καμπούλ, όπου οι δυτικές δυνάμεις σπεύδουν να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας ενώ υπήρξε τουλάχιστον μια ακόμη έκρηξη, κοντά ή στο ξενοδοχείο Baron, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην πύλη του αεροδρομίου. Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι στο ξενοδοχείο αυτό συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ απέδωσε την έκρηξη σε βομβιστή αυτοκτονίας της ομάδας ISIS - Khorasan.

Ετερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχουν απώλειες μεταξύ Αφγανών από την έκρηξη, ωστόσο είναι ακόμη ασαφής ο αριθμός αλλά και η εθνικότητα των θυμάτων. Σύμφωνα με έτερο αμερικανό αξιωματούχο, υπάρχουν και αμερικανοί τραυματίες από την έκρηξη.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 13 νεκροί από την επίθεση, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ενώ έχουν τραυματιστοί και φρουροί των Ταλιμπάν. Το Al Jazeera μετέδωσε ότι υπάχουν 11 νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και αλλοδαποί.

Το νοσοκομείο της Καμπουλ ανακοίνωσε ότι υπάρχουν περισσότεροι από 60 τραυματίες από την έκρηξη στο αεροδρόμιο, ενώ έξι άτομα απεβίωσαν καθ' οδόν προς το νοσοκομείο.

Οπως αναφέρει αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters, η έκρηξη προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ενώ για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου John Kirby επιβεβαίωσε ότι υπήρξε έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο. «Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει σε ότι αφορά τις απώλειες. Θα προσφέρουμε επιπλέον πληροφορίες όταν έχουμε», έγραψε στο Twitte

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας κάνει λόγο για δυο εκρήξεις έξω από το χώρο του αεροδρομίου, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν ζημιές στις τουρκικές εγκαταστάσεις.

