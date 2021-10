Squid Game: Με 111 εκατ. θεατές έγινε η πιο επιτυχημένη σειρά του Netflix!

To πιο επιτυχημένο σήριαλ με πρωτότυπο περιεχόμενο του Netflix έγινε επισήμως το «Squid Game» ή «Παιχνίδι του καλαμαριού», όπως είναι στα ελληνικά ο τίτλος.

Oπως μεταδίδει το Reuters, το θρίλερ των 9 επεισοδίων, στο οποίο διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν σε παιδικά παιχνίδια με θανατηφόρες συνέπειες σε μία προσπάθεια να κερδίσουν 45,6 δισ. γουόν (38 εκατ. δολάρια) έχει κάνει παγκόσμια αίσθηση από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, πριν από έναν μήνα.

Το δυστοπικό δράμα έχει εμπνεύσει σειρές ρούχων (από τις αθλητικές φόρμες που φορούν οι διαγωνιζόμενοι) μέχρι αποκριάτικες στολές.

Εχει επίσης τροφοδοτήσει μια συζήτηση στη Νότια Κορέα για τις τοξικές, ανταγωνιστικές κοινωνίες κι έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τη γλώσσα της χώρας σε όλον τον κόσμο. «Το Squid Game έφτασε επίσημα στα 111 εκατ. θεατές», ανέφερε το Netflix στο Twitter.

Η σειρά είναι τόσο δημοφιλής που η πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου SK Broadband της Νότιας Κορέας μήνυσε το Netflix για να πληρώσει το κόστος της αυξημένης διαδικτυακής κίνησης και τις εργασίες συντήρησης λόγω της αύξησης των θεατών.

Το Netflix θα δαπανήσει περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια σε περιεχόμενο που παράγεται στη Νότια Κορέα φέτος.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn