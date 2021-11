Δημοσκόπηση Ελον Μασκ στο Twitter: Nα πουλήσω 10% από το μερίδιο μου στην Tesla;

O Έλον Μασκ πρότεινε το Σάββατο να πουλήσει 10% των μετοχών της Tesla που έχει στην κατοχή του και διοργάνωσε δημοσκόπηση στο Twitter για να δει αν υποστηρίζουν οι ακόλουθοί του την πρόταση.

Ο ιδρυτής της Tesla δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, όποιο και αν είναι. Ο ίδιος συνδύασε την πρότασή του με τη συζήτηση που έχει ανακύψει για τους πολύ χαμηλούς φόρους που πληρώνουν οι δισεκατομμυριούχοι.

«Πολύς λόγος γίνεται τελευταία ότι τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη είναι ένα μέσο φοροδιαφυγής, οπότε προτείνω να πουλήσω το 10% από το μερίδιο μου στην Tesla» έγραψε ο Μασκ σε tweet.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this?

Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock.