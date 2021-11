Συνεχίζεται το σήριαλ «πουλάω μετοχές» του Ελον Μασκ

Ο Ελον Μασκ, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη, πέρασε μεγάλο μέρος του Σαββατοκύρακου με τον Μπέρνι Σάντερς στο Twitter. Ο Αμερικανός Γερουσιαστής επανέλαβε την έκκλησή του προς τους πλούσιους, να πληρώσουν περισσότερους φόρους.

Απαντώντας σε αυτή την έκκληση, ο Ελον Μασκ έβαλε στο τραπέζι την ιδέα να πουλήσει ο ίδιος κι άλλες μετοχές που έχει στην Tesla - κίνηση που θα τον οδηγήσει στο να πληρώσει φόρους για τα κέρδη. «Συνεχίζω να ξεχνάω ότι είσαι ακόμα ζωντανός», έγραψε επίσης ο Μασκ.

I keep forgetting that you’re still alive