Εξι απαντήσεις για τη νέα μετάλλαξη της Ν. Αφρικής, φρένο στις πτήσεις από ΕΕ

Μία νέα παραλλαγή του κορωνοϊού που προκαλεί την Covid-19 και ονομάζεται Β.1.1529 εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική, με τους αξιωματούχους να λένε ότι προκαλεί ανησυχίες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι φόβοι ότι ένα νέο στέλεχος θα μπορούσε να πυροδοτήσει επιδημίες σε πολλές χώρες, επιβαρύνοντας τα συστήματα Υγείας, δυνητικά αποφεύγοντας τα εμβόλια και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για εκ νέου άνοιγμα των οικονομιών και των συνόρων, στέλνουν ένα κύμα αποστροφής κινδύνου στις διεθνείς αγορές την Παρασκευή.

Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι με βάση στα στοιχεία η συγκεκριμένη παραλλαγή μοιάζει να επεκτείνεται γρήγορα στη Νότια Αφρική, ακόμα ταχύτερα με την επέλαση της μετάλλαξης Βήτα και Δέλτα. Το παραπάνω γράφημα των Financial Times αποτυπώνει την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων στα δείγματα που ελέγχθηκαν από τη στιγμή που ξεπέρασε σε ποσοστό το 1% των κρουσμάτων.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Οι επιστήμονες λένε ότι το Β.1.1529 φέρει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη-ακίδα του, η οποία παίζει βασικό ρόλο στην είσοδο του ιού στα κύτταρα του σώματος. Είναι επίσης αυτή που στοχεύουν τα εμβόλια. Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν αν είναι πιο μεταδοτική ή πιο θανατηφόρα από τις προηγούμενες.

Μόνο εικασίες υπάρχουν μέχρι στιγμής. Ενας επιστήμονας στο Ινστιτούτο Γενετικής UCL στο Λονδίνο είπε ότι πιθανότατα εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια μίας χρόνιας λοίμωξης ενός ανοσοκατεσταλμένου ατόμου, πιθανώς σε έναν ασθενή με HIV/AIDS που δεν υποβλήθηκε σε θεραπεία. Η Νότια Αφρική έχει 8,2 εκατ. ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV, οι περισσότεροι στον κόσμο. Η παραλλαγή Βήτα, μία μετάλλαξη που εντοπίστηκε πέρυσι στη Νότια Αφρική, μπορεί επίσης να προέρχεται από ένα άτομο με HIV.

Εως την Πέμπτη, υπήρχαν σχεδόν 100 κρούσματα στη Νότια Αφρική, όπου έχει γίνει το κυρίαρχο στέλεχος μεταξύ των νέων λοιμώξεων. Τα πρώτα αποτελέσματα των τεστ PCR έδειξαν ότι το 90% των 1.100 νέων κρουσμάτων που αναφέρθηκαν την Τετάρτη στην περιοχή της Νότιας Αφρικής που περιλαμβάνει το Γιοχάνεσμπουργκ προκλήθηκαν από τη νέα μετάλλαξη, σύμφωνα με τον Tulio de Oliveira, καθηγητή Βιοπληροφορικής ο οποίος διευθύνει Ιδρύματα Γενετικής σε δύο νοτιοαφρικανικά πανεπιστήμια. Στη γειτονική Μποτσουάνα, αξιωματούχοι κατέγραψαν τέσσερα κρούσματα τη Δευτέρα σε άτομα πλήρως εμβολιασμένα. Στο Χονγκ Κονγκ, ένας ταξιδιώτης από τη Νότια Αφρική βρέθηκε να έχει την παραλλαγή και ένα άλλο κρούσμα εντοπίστηκε σε άτομο που μπήκε σε καραντίνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Τα νέα για τη μετάλλαξη τάραξαν τις αγορές την Παρασκευή -στο κόκκινο τα πιο μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μετοχές που σχετίζονται με ταξίδια να συγκαταλέγονται σε αυτές με τη μεγαλύτερη πτώση, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η νέα παραλλαγή. Η μετοχή της μητρικής εταιρείας της British Airways έφτασε να βυθίζεται 21%, σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ η Deutsche Lufthansa κατά 14% -πλέον και οι δύο χάνουν 10%. Η Ryanair, η Air France-KLM και άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κατέγραψαν πτώσεις παρόμοιου μεγέθους.

Αντίθετα, στα ύψη βρίσκονται οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών που παρασκευάζουν εμβόλια και είναι εισηγμένες στη Wall Street. Η μετοχή της Novavax κάνει άλμα 4,2%, ενώ της Pfizer κατά 4,8%. Η μετοχή της Moderna εκτοξεύεται 7,5% και της BioNTech κερδίζει 6,3%.

Κέρδη καταγράφουν και οι μετοχές των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τηλεργασίας -η μετοχή της TeamViewer ενισχύεται 4,6% ενώ ανοδικά κινούνται οι μετοχές των εταιρειών ντιλίβερι. Της Zoom Video Communications κάνει άλμα 9%.

Καθοδικά τα futures της Wall (-2,1% για τον Dow και πτώση σχεδόν 800 μονάδων, -1,7% για τον S&P 500, -1,1% για τον Nasdaq).

Το γεν, που συνήθως θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, κάνει ράλι έναντι του δολαρίου, ενώ το ραντ Νότιας Αφρικής καταγράφει βουτιά.

Κατηφορίζουν τα yields, με τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων να κινούνται καθοδικά κατά πέντε με έξι μονάδες βάσης. Κατρακυλούν οι τιμές του πετρελαίου, με απώλειες 5%, μετά το φρένο που τραβά η μία χώρα μετά την άλλη στις πτήσεις από τη Νότια Αφρική.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από έξι αφρικανικά κράτη ενώ και άλλες χώρες ακολούθησαν το παράδειγμά του, με τη Σιγκαπούρη να περιορίζει την είσοδο σε άτομα που βρίσκονταν στη Νότια Αφρική και σε κοντινές χώρες τις τελευταίες 14 ημέρες. Η Αυστραλία είπε ότι δεν αποκλείει πιο αυστηρούς κανόνες στα σύνορα για ταξιδιώτες από τη Νότια Αφρική, αν η κατάσταση κλιμακωθεί, ενώ η Ινδία ενισχύει τον έλεγχο των εισερχόμενων ταξιδιωτών από τη Νότια Αφρική, την Μποτσουάνα και το Χονγκ Κονγκ. Η μία χώρα μετά την άλλη στην Ασία ενισχύουν τους περιορισμούς και τους συνοριακούς ελέγχους.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είπε ότι υπάρχουν λιγότερες από 100 ολόκληρες ακολουθίες γονιδιώματος της νέας παραλλαγής διαθέσιμες, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τον χρόνο που χρειάζεται για τη μελέτη της, καθώς και για το πόσο καλά λειτουργούν τα τρέχοντα εμβόλια εναντίον της. Οι ιοί μεταλλάσσονται συνεχώς, με τις αλλαγές μερικές φορές να καθιστούν τον ιό πιο αδύναμο ή μερικές φορές να τον καθιστούν πιο ικανό στην αποφυγή αντισωμάτων και στη μόλυνση των ανθρώπων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκάλεσε συνάντηση την Παρασκευή για να συζητήσει το Β.1.1529 και να αποφασίσει εάν θα χαρακτηριστεί επίσημα παραλλαγή ενδιαφέροντος ή ανησυχίας. Εάν το κάνει, θα λάβει ως ονομασία ένα ελληνικό γράμμα, στο πλαίσιο του συστήματος ονοματοδοσίας του ΠΟΥ, πιθανότατα το γράμμα «nu». Οι κυβερνήσεις πιθανότατα θα λάβουν επίσης μέτρα για τους συνοριακούς και ταξιδιωτικούς ελέγχους.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι το νέο στέλεχος του κορωνοϊού που εξαπλώνεται στη Νότια Αφρική θεωρείται από τους επιστήμονες το πιο σημαντικό που έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής και ως εκ τούτου χρειάζεται να εξακριβωθεί αν καθιστά ή όχι αναποτελεσματικά τα εμβόλια.

Υπερασπιζόμενος απαγόρευση στις πτήσεις από τη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια, την Μποτσουάνα, τη Ζιμπάμπουε, το Λεσότο και το Εσουατίνι, ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Γκραντ Σαπς δήλωσε ότι το δίδαγμα από την Covid-19 είναι ότι η έγκαιρη δράση είναι απαραίτητη.

«Όπως το περιέγραψαν οι επιστήμονες, (αυτό) είναι το πιο σημαντικό παραλλαγμένο στέλεχος που έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα στην έρευνά τους», σημείωσε ο Σαπς στις δηλώσεις που έκανε στο δίκτυο Sky News.

Αξιωματούχοι συνέστησαν στη βρετανική κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάγκη να δράσει άμεσα και προληπτικά στην περίπτωση που οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της νέας παραλλαγής του κορωνοϊού επιβεβαιωθούν, μολονότι μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες για να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για τα χαρακτηριστικά της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια νέα παραλλαγή της Covid-19 που εντοπίσθηκε εκεί, έγραψε σήμερα στο Twitter η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Επιτροπή θα προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη, να ενεργοποιηθεί το φρένο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσουν τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής, λόγω της παραλλαγής ανησυχίας Β.1.1529», δήλωσε.

