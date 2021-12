WikiLeaks: Εγκριση από βρετανικό δικαστήριο στην έκδοση του Ασάνζ στις ΗΠΑ

Βρετανοί δικαστές αποδέχθηκαν το αίτημα των ΗΠΑ για έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ, σε ένα αξιοσημείωτο νομικό πλήγμα για τον άνθρωπο που έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία πολεμώντας τις προσπάθειες να τον απομακρύνουν από τη Βρετανία.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η απόφαση ανατρέπει προηγούμενη κατώτερου δικαστηρίου που είχε εμποδίσει την έκδοση του ιδρυτή του WikiLeaks στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις, υπό τον φόβο ότι οι συνθήκες φυλακής εκεί θα οδηγούσαν στην αυτοκτονία του. Η υπόθεση θα παραπεμφθεί τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι δικαστές αποδέχθηκαν τις διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ προς το Ηνωμένο Βασίλειο ότι δεν θα αντιμετωπίσει απομόνωση ή φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο, εάν φυλακιστεί στις ΗΠΑ. Είπαν ότι μπορεί να εκτίσει την ποινή του στην Αυστραλία, εάν καταδικαστεί.

Στην απόφαση μπορεί να ασκηθεί έφεση. Ο 50χρονος Ασάνζ βρίσκεται στη φυλακή ή στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο από το 2012.

On UN Human Rights Day a UK court throws investigative journalism into darkness and continues the torture of #Assange. This fight will not end here.