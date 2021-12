Πράσινη ανάπτυξη... με ρεκόρ καύσης άνθρακα

Η αύξηση της κατανάλωσης στην Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ θα μπορούσε να φέρει την παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα σε νέο υψηλό όλων των εποχών φέτος, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Ο IEA είπε ότι η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από άνθρακα αναμένεται να φτάσει τις 10.350 τεραβατώρες το 2021, αύξηση 9%, λόγω της ταχείας οικονομικής ανάκαμψης που «ανέβασε τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούν να συμβαδίσουν οι προμήθειες πηγών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα».

The new @IEA annual coal market report provides a sobering reality check on efforts to cut emissions to net zero



Global electricity generation from coal is expected to jump 9% in 2021 to a historic high, driven by the rapid economic rebound



