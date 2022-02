Ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα στα σπίτια των ανθρώπων

Ο πόλεμος μέσα από τα μάτια των απλών ανθρώπων, μέσα από τα σπίτια, απεικονίζει μια διαφορετική διάσταση, μέσα από τα social media.

Εικόνες από την Ουκρανία μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων, κάνουν τον γύρω του κόσμου και συγκλονίζουν.

Σοκαριστικά πλάνα λίγο έξω από το Κίεβο.

Ένα βίντεο δείχνει ρωσικό άρμα μάχης να περνάει πάνω από αυτοκίνητο πολίτη και να το λιώνει. Το βίντεο ένας άνθρωπος στη γειτονιά από το παράθυρο του σπιτιού του.

Σε άλλα πλάνα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν στη συνέχεια τις προσπάθειες πολιτών να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από το αυτοκίνητό του ο οποίος τρομοκρατημένος αλλά σώος όσο απίστευτο κι αν φαίνεται.

Οι εικόνες δείχνουν τη δυσκολία καθώς το άρμα έχει μετατρέψει το αυτοκίνητο σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Πατέρας κλαίει με λυγμούς αποχαιρετώντας την κόρη του

Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα σπαρακτικό βίντεο με πατέρα που βάζει στην κόρη του στο λεωφορείο και την αποχαιρετά με κλάματα προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον κόσμο.

Την κρατά σφιχτά, δεν θέλει να την αφήσει, αλλά δεν έχει επιλογή στην εμπόλεμη πλέον Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

A Ukrainian father says goodbye to his daughter before sending her away from danger. He is staying behind to fight for Ukraine. #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/rrFO0le4Kf — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 24, 2022

Οι άμαχοι απομακρύνονται, προσπαθούν να φύγουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις εχθροπραξίες. Οι οικογένειες χωρίζονται και οι άντρες της οικογενείας καλούνται να πολεμήσουν.

Ο πατέρας δεν ξέρει αν θα ξαναδεί το παιδί του. Δεν ξέρει αν θα μπορέσει να το αγκαλιάσει ξανά. Το κοριτσάκι γέρνει στην αγκαλιά του πατέρα της και κλαίει, επίσης. Η μητέρα του παιδιού παρηγορεί τον σύντροφό της.

Και οι τρεις γίνονται ένα με μία μόνο σκέψη. Να μπορέσουν να επιβιώσουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και να βγουν ζωντανοί.

«Δεν θέλω να πεθάνω»

Μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι βρίσκονται σε απόγνωση, κλαίνε μπροστά στην κάμερα, υπό το φόβο του θανάτου.

Τα βίντεο που μεταδίδονται στα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο είναι συγκλονιστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που μεταδίδει το Bloomberg και δείχνει ένα παιδάκι από την Ουκρανία με δάκρυα στα μάτια να λέει: «Δεν θέλω να πεθάνω».

“I don’t want to die.”



Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/ujqOFOEUOS pic.twitter.com/UCngbwe1yx — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 25, 2022

«Πείτε μου, πού να πάω;»

Σε άλλο βίντεο από τη Μαριούποολη μία γυναίκα δεν ξέρει προς τα πού να πάει για να σωθεί.

«Πού να πάω; Πείτε μου, πού να τρέξω», λέει με το φόβο ζωγραφισμένο στα μάτια της.

"Where do I go? Tell me please. Where will I run?"



People across Ukraine were out on the streets, queuing at ATMs, looking for shelter or seeking ways to leave the country. pic.twitter.com/FgMy5iaqu7 — DW News (@dwnews) February 25, 2022

Σε ένα άλλο βίντεο απεικονίζεται η προσπάθεια αντιπολεμικών διαδηλώσεων μέσα στην ίδια τη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπουλη, που δέχθηκαν την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων.



Russian forces arrest people who came to protest against the Russian military aggression and war in #StPetersburg today. @asianewsteam



#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/PBoZARjYKy

— Aadesh Gindodiya (@AadeshGindodiya) February 24, 2022

* Ο εικόνες είναι από τα social media