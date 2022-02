Επίθεση με πυραύλους στο Κίεβο, μπήκαν Ρώσοι στο Χάρκοβο

Στις φλόγες του πολέμου η Ουκρανία. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέταξε γενικευμένη επίθεση σε όλη τη χώρα, κατηγορώντας το Κίεβο ότι δεν ανταποκρίθηκε στην κλήση του Κρεμλίνου για διάλογο. Ο κλοιός των Ρώσων γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα σφίγγει όλο και περισσότερο.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα την πόλη Βασίλκιβ περίπου 30 χλμ νοτιοδυτικά του Κιέβου, στα νοτιοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα ένα διυλιστήριο να παραδοθεί στις φλόγες, ανέφερε η δήμαρχος της πόλης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

Οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης Βασίλκιβ, εμποδίζοντας τους πυροσβέστες να επέμβουν για να σβήσουν τη μεγάλη πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου που επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη αυτή, δήλωσε σήμερα την αυγή ο επικεφαλής της διοικητικής περιοχής του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα.

«Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω», ανέφερε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, η Νατάλια Μπαλασίνοβιτς. Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

Οπως μεταδίδει ο Σκάι, υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για επίθεση σε ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου με ένα νεκρό παιδί.

Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η επίσημη Υπηρεσία ειδικών επικοινωνιών, καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια της πρωτεύουσας.

Ρωσικά πυρά έπληξαν επίσης τον περίβολο κέντρου αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, ανέφεραν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine. Οι ρωσικές δυνάμεις «συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να αποκλείσουν το Κίεβο» αφού «ολοκλήρωσαν την ανασύνταξή τους» στο βόρειο μέτωπο, ανέφερε από την πλευρά του χθες, Σάββατο, το βράδυ ο ουκρανικός στρατός.

Στο Χάρκοβο (ανατολικά), μια γυναίκα σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά χθες βράδυ σε ένα κτίριο με κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης.

Έκρηξη ακούστηκε δυτικά του κέντρου του Κιέβου μερικά λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες, μεταδίδει ανταποκριτής του Reuters. Άλλες δύο εκρήξεις ακούστηκαν περίπου 20 λεπτά αργότερα, γύρω στις 8:40 π.μ.

