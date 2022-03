Μέτρα εκτάκτου ανάγκης στο πετρέλαιο προτείνει η ΙΕΑ

Εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπάρχουν πρακτικά μέτρα που μπορούν να πάρουν κυβερνήσεις και καταναλωτές στις προηγμένες οικονομίες, ώστε να μειώσουν σημαντικά τη ζήτηση πετρελαίου μέσα σε λίγους μήνες, τονίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) καταθέτοντας τον σχετικό δεκάλογο.

Εάν εφαρμοστούν πλήρως στις προηγμένες οικονομίες, τα μέτρα που προτείνει το νέο σχέδιο 10 σημείων, θα περιορίσουν τη ζήτηση πετρελαίου κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα εντός τεσσάρων μηνών - ποσότητα που ισοδυναμεί με την κατανάλωση καυσίμων όλων των αυτοκινήτων στην Κίνα. Τα μέτρα θα είχαν ακόμη μεγαλύτερο αποτέλεσμα εάν υιοθετηθούν εν μέρει ή πλήρως και στις αναδυόμενες οικονομίες.

Δεδομένου ότι η πλειονότητα της ζήτησης πετρελαίου προέρχεται από τις μεταφορές, το σχέδιο 10 σημείων του ΙΕΑ εστιάζει σε αυτό τον τομέα. Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις που προτείνει περιλαμβάνουν τη μείωση της καυσίμων που καταναλώνουν τα αυτοκίνητα μέσω χαμηλότερων ορίων ταχύτητας, εργασία από το σπίτι, περιστασιακοί περιορισμοί στην πρόσβαση των αυτοκινήτων στα κέντρα των πόλεων, φθηνότερες δημόσιες συγκοινωνίες, περισσότερη ομαδική χρήση αυτοκινήτου και άλλες πρωτοβουλίες.

«Ως αποτέλεσμα της τρομερής επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο κόσμος μπορεί κάλλιστα να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο σοκ στον εφοδιασμό πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τεράστιες επιπτώσεις για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Fatih Birol.

