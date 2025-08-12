Μείωσε τη συμμετοχή σε εταιρείες ενέργειας το νορβηγικό SWF

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας (SWF), το μεγαλύτερο στον κόσμο με ενεργητικό $1,9 τρισ., μείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 τη συμμετοχή του σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως η Exxon Mobil Corp και η Shell Plc. Συνεπώς οι μετοχές του fund στο χώρο της ενέργειας αντιπροσωπεύουν τώρα το 2,9% του συνολικού του χαρτοφυλακίου, μεταδίδει το Bloomberg.

Πιο αναλυτικά, το SWF της χώρας κατέχει πλέον το 1,32% της Exxon όταν το ποσοστό αυτό στο τέλος του 2024 ανερχόταν σε 1,46%. Αντίστοιχα η συμμετοχή του Ταμείου στη Shell Plc, υποχώρησε στο 2,55% από 2,78%. Την ίδια περίοδο (το πρώτο εξάμηνο του 2025) οι αποδόσεις του συνόλου των ενεργειακών μετοχών του νορβηγικού επενδυτικού ταμείου ανήλθαν στο 6,3%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, παρά την απότομη αύξηση που κατέγραψαν τον Ιούνιο ως αποτέλεσμα της σύντομης σύγκρουσης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Παράλληλα η απόφαση των χωρών του ΟΠΕΚ+ να συνεχίσουν να αυξάνουν τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου προκάλεσαν διεθνής ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρξει υπερπροσφορά του καυσίμου, γεγονός που θα μείωνε περαιτέρω την αξία του.