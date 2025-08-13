#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία-Βρετανία-Γαλλία: «Έτοιμες» να επαναφέρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν

Σε επιστολή τους οι ΥΠΕΞ των τριών χωρών δίνουν περιθώριο μέχρι τέλη Αυγούστου, ώστε να προκύψει λύση στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 09:25

Η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία δηλώνουν έτοιμες να ενεργοποιήσουν εκ νέου το μηχανισμό επιβολής κυρώσεων εναντίον του Ιράν, αν δεν βρεθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου καμιά λύση με διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αναφέρουν σε επιστολή που απηύθυναν στον ΟΗΕ.

Στην επιστολή αυτή, την οποία έχει το Γαλλικό Πρακτορείο και η οποία επιβεβαιώνει σχετική πληροφορία της εφημερίδας Financial Times, οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών υπογραμμίζουν ότι έχουν «δηλώσει ξεκάθαρα πως, αν το Ιράν δεν επιθυμεί να υπάρξει μια διπλωματική λύση πριν από το τέλος Αυγούστου 2025 ή δεν επωφεληθεί της ευκαιρίας για μια παράταση», είναι «έτοιμοι να θέσουν σε λειτουργία το μηχανισμό» που επιτρέπει την επαναφορά του συνόλου των διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο Γάλλος ομόλογός του Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο Βρετανός Ντέιβιντ Λάμι δηλώνουν ωστόσο «πλήρως δεσμευμένοι υπέρ μιας διπλωματικής επίλυσης της κρίσης που προκλήθηκε από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους με στόχο την επίτευξη μιας λύσης με διαπραγματεύσεις».

