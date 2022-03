Ελον Μασκ: Υποτίθεται ότι έχω πάλι κορωνοϊό

«Ο Covid-19 είναι ο ιός του Θησέα. Πόσα γονίδια πρέπει να αλλάξουν για να μην είναι πια Covid-19; Υποτίθεται ότι έχω πάλι κορωνοϊό (ουφ), αλλά χωρίς καθόλου συμπτώματα», έγραψε ο ιδρυτής της Tesla στο Twitter.

Τον Νοέμβριο, ο Μασκ αμφισβήτησε την ακρίβεια των γρήγορων τεστ κορωνοϊού αφότου έκανε τέσσερα μέσα σε 24 ώρες και βγήκε θετικός δύο φορές, ενώ τα άλλα δύο τεστ ήταν αρνητικά. Εκείνη την εποχή, είπε ότι ήταν πιθανό να είχε ένα μέτριο κρούσμα της νόσου.

