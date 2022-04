Βρετανία: Παραιτήθηκε ο σύμβουλος για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ στις επιχειρήσεις

Την παραίτησή του προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον (φωτό) υπέβαλε ο υπεύθυνος για τις επιχειρηματικές πρακτικές υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ στη Μεγάλη Βρετανία Iain Anderson, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό των τρανς ατόμων από το σχέδιο της κυβέρνησης να απαγορεύσει τη θεραπεία επανόρθωσης (conversion therapy).

Ο Anderson τον Σεπτέμβριο του 2021 διορίστηκε σύμβουλος για την υποστήριξη λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανς ατόμων στην εργασία τους και ανέπτυξε σχετικές συνεργασίες με επιχειρήσεις. Ωστόσο, μετά την τελευταία εξέλιξη, έγραψε στην επιστολή παραίτησής του: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να υποστηρίξω μια πολιτική που δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των LGB και των τρανς ατόμων».

It has been the greatest privilege of my life to be @GEOgovuk #LGBT Business Champion. Sadly today I have resigned from that role. My letter to @BorisJohnson here 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/JTrd0yAZBB