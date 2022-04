Ενταξη Ουκρανίας στην ΕΕ: Στόχος της Κομισιόν να τοποθετηθεί τον Ιούνη

Τη γνώμη της για την προσπάθεια της Ουκρανίας να γίνει υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχει στόχο να καταθέσει τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή απόφαση από τους ηγέτες τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρέδωσε ένα ερωτηματολόγιο ιδιότητας μέλους στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν επισκέφθηκε το Κίεβο νωρίτερα αυτό τον μήνα. Η Ουκρανία έδωσε τον πρώτο γύρο των απαντήσεών της την επόμενη εβδομάδα και ήδη εργάζεται για τις επόμενες ερωτήσεις, δήλωσε τη Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

The 1st part of the questionnaire for 🇺🇦 EU membership has been sent to the @EU_Commission . As was promised by President @ZelenskyyUa , Ukraine completed the document in one week! Have already started working on the 2nd part. Proud of 🇺🇦 Government team

Η κίνηση θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής λύσης, καθώς η Ρωσία έχει αναφέρει συχνά την απόφαση του Κιέβου για στενότερους δεσμούς με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ως ένα σκεπτικό για την εισβολή της στην Ουκρανία. Η ένταξη στην ΕΕ περιλαμβάνει την υποχρέωση παροχής βοήθειας σε άλλα κράτη-μέλη που είναι θύματα ένοπλης επίθεσης.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει προηγουμένως ότι είναι ανοιχτή να συζητήσει το αίτημα της Ρωσίας για μη ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ουδετερότητα, εφόσον της παρέχονται εγγυήσεις ασφαλείας.

Ukraine’s membership application is an expression of their will and their right to choose their own destiny.



Today we have opened the pathway towards us for Ukraine.



They are part of the European family. pic.twitter.com/yFATNpX2Fq