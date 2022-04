Αστειάκια από τον Ελον Μασκ: Θα αγοράσω την Coca-Cola για να της ξαναβάλω κοκαΐνη!

Ενθαρρυμένος από την επιτυχημένη προσφορά που έκανε ύψους 44 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του Twitter, ο Έλον Μασκ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα και αστειεύτηκε για έναν νέο πιθανό στόχο εξαγοράς - αλλά ακόμη και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου μπορεί να το βρει αυτό πολύ ακριβό.

«Στη συνέχεια, αγοράζω την Coca-Cola για να της ξαναβάλω κοκαΐνη», έγραψε στο Twitter, αναφερόμενος στην αρχική συνταγή του ποτού όταν κυκλοφόρησε το 1886, ως τονωτικό για διάφορες παθήσεις.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in