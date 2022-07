Βρετανία: Προβλέψεις για λογαριασμούς ενέργειας στα ύψη

Οι λογαριασμοί ενέργειας των νοικοκυριών στη Βρετανία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις 3.300 στερλίνες ετησίως τον επόμενο Ιανουάριο, προειδοποίησαν αναλυτές της Cornwall Insight.

Οπως σημειώνει ο Guardian, νέες, υψηλότερες εκτιμήσεις από την Cornwall Insight δείχνουν ότι το ανώτατο όριο τιμής είναι σε καλό δρόμο για να αυξηθεί στις £3.244 ετησίως τον Οκτώβριο, όταν αναμένεται η επόμενη προσαρμογή.

Προς το παρόν είναι στις 1.971 λίρες ετησίως, και αν επιβεβαιωθεί θα είναι ένα εξαιρετικά σκληρό πλήγμα για τα νοικοκυριά που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Βάσει των νέων τριμηνιαίων αλλαγών ανώτατων ορίων της ρυθμιστικής αρχής Ofgem, η Cornwall εκτιμά ότι το Default Tariff Cap θα αυξηθεί ξανά, σε £3.363 ετησίως, για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Cornwall είχε υπολογίσει ότι το ανώτατο όριο θα αυξηθεί στις 3.003 στερλίνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αλλά οι τελευταίες κινήσεις των τιμών της ενέργειας υποδηλώνουν ότι θα είναι υψηλότερο.

If they’re right (and very good chance they are) average household will be shelling out £270 a month energy. That average will have rocketed by neigh on £2,000 a year in the past 12 months. These kind of increases were once the stuff of nightmares.