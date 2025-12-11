Βουτιά 42% στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τα ουκρανικά χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και οι δυτικές κυρώσεις χτυπούν τη ζήτηση και τα έσοδα της Μόσχας.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 15:39

Οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχουν μειωθεί δραματικά μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πλοία του σκιώδους στόλου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ).

Οπως μεταδίδει το Reuters, η απότομη μείωση των εξαγωγών από τις βασικές χώρες εξαγωγής πετρελαίου της Μαύρης Θάλασσας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πτώσης, η οποία οδήγησε τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου τον Νοέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από την εισβολή στην Ουκρανία.

Η πίεση από τις κυρώσεις έχει επίσης οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης για ρωσικό πετρέλαιο, προκαλώντας συνεχή πτώση των τιμών και των εσόδων. Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο για τον Νοέμβριο ήταν 11 δισ. δολάρια, μειωμένα κατά 3,6 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την IEA.

Η IEA, η οποία εκπροσωπεί 32 κυρίως βιομηχανικές χώρες που είναι βασικοί αγοραστές παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών, δήλωσε ότι η μείωση του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου μέσω της Μαύρης Θάλασσας είχε επηρεάσει κυρίως την Ινδία και την Τουρκία.

Οι θαλάσσιες εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας μειώθηκαν κατά 42% τον Νοέμβριο, «επιβαρυμένες από τις πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας σε πλοία και εγκαταστάσεις του σκιώδους στόλου», σύμφωνα με την έκθεση της IEA.

