Στα €26,3 δισ. μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα αγαθών της ευρωζώνης

Υποχώρησε το εμπορικό έλλειμμα αγαθών της ευρωζώνης τον Μάιο, φτάνοντας στα 26,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat. Τον ίδιο μήνα, όλη η Ευρωπαϊκή Ενωση κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 35 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές αγαθών από την ευρωζώνη προς τον υπόλοιπο κόσμο διαμορφώθηκαν στα 248,5 δισ. τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 52% ετησίως, στα €274,8 δισ.

Το εμπόριο εντός της ευρωζώνης κινήθηκε ανοδικά κατά 33% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, στα 231,6 δισ. ευρώ.

