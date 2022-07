ΠΟΥ: Ανώτατο επίπεδο συναγερμού για την ευλογιά των πιθήκων

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε ανώτατο επίπεδο συναγερμού για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των πιθήκων, που έχει πλήξει 17.000 ανθρώπους σε 74 χώρες στον κόσμο, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού.

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι ο κίνδυνος για τον κόσμο είναι σχετικά χαμηλός, εκτός της Ευρώπης, όπου είναι αυξημένος.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η επιτροπή των ειδικών δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει και παρέμεινε διχασμένη σχετικά με την αναγκαιότητα κήρυξης του ανώτατου επιπέδου συναγερμού και για τον λόγο αυτόν ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έλαβε την απόφαση.

«Είναι μία έκκληση για ανάληψη δράσης, αλλά δεν είναι η πρώτη», δήλωσε ο Μάικ Ράιαν, υπεύθυνος καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ προσθέτοντας ότι ελπίζει πως αυτό θα οδηγήσει σε ανάληψη συλλογικής δράσης κατά της νόσου.

